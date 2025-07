Il film Elden Ring potrebbe aver scelto la sua protagonista femminile

L’imminente adattamento cinematografico di Elden Ring, prodotto da A24, potrebbe aver trovato la sua prima protagonista femminile. Secondo un nuovo rapporto dell’insider Jeff Sneider, l’attrice Cailee Spaeny è in trattative per un ruolo nel progetto. Se si raggiungesse un accordo, si unirebbe a un cast crescente di attori, tra cui Kit Connor e Ben Whishaw che sarebbero anche loro in trattative per ruoli principali. Questa raffica di notizie sul casting sottolinea che il progetto è una priorità assoluta per A24 e il co-produttore Bandai Namco, che stanno riunendo un grande team per affrontare l’enorme mondo fantasy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il film Elden Ring potrebbe aver scelto la sua protagonista femminile

In questa notizia si parla di: elden - ring - potrebbe - aver

Tutto sul film di Elden Ring, che avrebbe già trovato il regista e l'attore principale (Kit Connor) - Il successo di serie come The Last of Us e Fallout sembra aver spinto A24 a espandere il suo mondo indie tentando un adattamento cinematografico di Elden Ring, capolavoro fantasy che ha vinto il premio di gioco dell'anno nel 2022.

Mister Movie | Elden Ring Film: Alex Garland e A24 daranno vita al videogioco cult? - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Dopo il lancio di nightreign in elden ring, paura per i duskblods - Il panorama dei videogiochi di prossima uscita si arricchisce di nuove attese e sfide tecniche, in particolare per titoli sviluppati da FromSoftware.

Il film di #EldenRing si avvicina alla sua prima attrice! Seguiti per scoprire chi potrebbe prendere il ruolo principale! #CinemaNews Vai su X

Wataru, Reito e Rise: di giorno, semplici impiegati di un’azienda come tante, ma la sera, impugnato il joypad, diventano implacabili Senzaluce pronti a girare l’Interregno e a sfidare ogni sorta di nemico! Questo mese l’universo di Elden Ring si amplia grazie al Vai su Facebook

Il film di Elden Ring potrebbe avere la sua prima attrice, ecco chi è; Il film Elden Ring potrebbe aver scelto la sua prima star femminile; Elden Ring, Cailee Spaeny è in trattative per un ruolo nel progetto cinematografico: sarà Marika?.

Elden Ring, Cailee Spaeny è in trattative per un ruolo nel progetto cinematografico: sarà Marika? - L'imminente adattamento cinematografico di Elden Ring, prodotto da A24, potrebbe aver trovato la sua prima protagonista femminile. Riporta msn.com

Elden Ring Nightreign: arriva l'aggiornamento più atteso dai fan - 02 introduce la modalità Duo Expeditions il 30 luglio: FromSoftware agisce dopo le critiche sulla mancanza di co- Scrive msn.com