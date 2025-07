Il figlio dell' ex portiere della Roma Julio Sergio è in coma indotto l' annuncio sull' aggravarsi del giovane

Il figlio 15enne di Julio Sergio, ex allenatore della Roma, è in coma indotto, il ragazzo ha un tumore cerebrale e le sue condizioni si sono aggravate. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il figlio dell'ex portiere della Roma Julio Sergio è in coma indotto, l'annuncio sull'aggravarsi del giovane

Dramma Julio Sergio: il figlio di 15 anni dell'ex portiere della Roma è in coma indotto - Il brasiliano ha condiviso su Instagram la notizia terribile che riguarda la sua famiglia: Enzo lotta contro un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 ... gazzetta.it scrive