Il figlio 15enne di Julio Sergio è morto

Enzo Bertagnoli, il figlio dell'ex portiere della Roma Julio Sergio, è morto oggi a 15 anni, come annunciato dal papà nel post Instagram più triste e tragico della sua vita: una scritta bianca su fondo nero, con gli anni di nascita e morte di Enzo e delle piccole stelle a illuminare il suo nome. Enzo era in coma dopo un peggioramento accusato negli ultimi giorni per le conseguenze di un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. Poche ore fa Julio Sergio ha pubblicato una storia su Instagram. "Ho appena visitato Enzo. la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l'ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

