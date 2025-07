Il falso video di Donald Trump ed Epstein che indicano tre minorenni spaventate

Circola un video, così come un fotogramma chiave dello stesso, in cui Donald Trump appare insieme a Jeffrey Epstein mentre indica con il dito tre bambine visibilmente spaventate. La scena lascia intendere un intento criminale nei confronti delle minorenni, con l’obiettivo di etichettare l’attuale Presidente degli Stati Uniti come pedofilo. In realtà , tale scena non è mai avvenuta: si tratta di una manipolazione generata tramite l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Il video è stato generato da una foto diffusa in passato da diverse testate giornalistiche.. Un secondo scatto, che riprende Trump ed Epstein nello stesso posto, mostra uno sfondo diverso da quello del video. 🔗 Leggi su Open.online