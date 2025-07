Il falso video delle giocatrici di calcio pro Palestina

Circola un video dove delle giocatrici di calcio avrebbero manifestato il loro sostegno alla Palestina durante una partita. Una giocatrice, protagonista principale del video, alza la maglietta mostrando un reggiseno con la bandiera palestinese. Non viene riportato alcun riferimento utile per identificare la donna, le squadre coinvolte o il luogo dell’evento. Di fatto, l’intera scena è falsa e generata tramite l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Non viene riportato alcun riferimento utile per identificare giocatrici, squadre e luogo della fantomatica partita.. Ci sono numerosi errori dovuti all’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: calcio - giocatrici - palestina - falso

Il falso video delle giocatrici di calcio pro Palestina.

Il falso video delle giocatrici di calcio pro Palestina - Il video è pieno di errori tipici dell'Intelligenza Artificiale L'articolo Il falso video delle giocatrici di calcio pro Palestina proviene da Open. Come scrive msn.com

