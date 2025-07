Il caso del parroco di Castelfranco che ha espresso in chiesa alcune opinioni sulla sicurezza e sul decoro del proprio territorio, resta al centro del duello. Davanti al divampare della polemica il vescovo Giovanni Paccosi – ricordiamo – è intervenuto ribadendo sia piena stima per don Ernesto Testi, sia invitando tutti ad abbassare i toni del confronto. Ma l’ assessore regionale Alessandra Nardini, chiamata in causa dal sacerdote, vuol fare chiarezza: "Lui ha attaccato me, non il contrario". "Non voglio alimentare una polemica che avrei preferito non fosse mai nata – precisa Nardini –. Ci tengo però, a ribadire ancora una volta come sono andati i fatti: io non ho attaccato, né menzionato nel mio primo intervento, il parroco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il duello don Testi-Nardini. L’assessore Dem non molla: "Uso improprio del suo ruolo"