Luciano Spalletti è uno degli allenatori più discussi e chiacchierati in assoluto, e stavolta il motivo è estremamente personale. Luciano Spalletti è certamente una figura di spicco nel calcio italiano. L'allenatore ex Roma, Inter e Napoli – che ha regalato il primo scudetto del ventunesimo secolo agli azzurri – ha allenato di recente anche la Nazionale italiana. In quest'occasione, però, purtroppo non sono arrivati i risultati che il tecnico toscano avrebbe voluto regalare al suo Paese di origine e appartenenza. Ultimamente è stato sostituito da Gennaro Gattuso, leggenda del calcio italiano ed eroe del mondiale 2006 da calciatore.

Il dramma di Spalletti, la rivelazione è devastante: l'Italia incredula