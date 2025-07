Il dramma di Julio Sergio | il figlio 15enne dell' ex portiere della Roma è in coma indotto

Continua il dramma di Julio Sergio. Negli ultimi giorni sono peggiorate le condizioni di Enzo, il figlio 15enne dell'ex portiere della Roma, affetto da un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. A comunicarlo è proprio il papà con una storia su Instagram. "Ho appena visitato Enzo. la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l'ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi. Non è a disagio né sente dolore". Proprio qualche giorno fa era diventato virale un video in cui Julio Sergio aveva deciso di radersi a zero insieme ad Enzo che doveva affrontare l'ennesimo ciclo di chemioterapia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il dramma di Julio Sergio: il figlio 15enne dell'ex portiere della Roma è in coma indotto

In questa notizia si parla di: dramma - julio - sergio - figlio

Julio Sergio e il dramma del figlio: "Il mio eroe, mi insegna a vivere. Vorrebbe incontrare Sinner" - L'ex portiere della Roma racconta di tutta la vicinanza ricevuta nel momento della scoperta della malattia di Enzo, 15 anni: "Il suo idolo è Jannik, non si perde una partita.

Dramma Julio Sergio: il figlio di 15 anni dell'ex portiere della Roma è in coma indotto - Il brasiliano ha condiviso su Instagram la notizia terribile che riguarda la sua famiglia: Enzo lotta contro un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020

L'EX ROMA - Dramma per Julio Sergio, il figlio 15enne è in coma: "La situazione è irreversibile" https://ift.tt/V2JwsBr Vai su X

Dramma Julio Sergio: il figlio di 15 anni dell'ex portiere della Roma è in coma indotto; Julio Sergio, dramma per l'ex portiere della Roma. Il figlio Enzo in coma indotto; Julio Sergio, il piccolo Enzo è in coma: le parole da brividi su Instagram dell'ex portiere della Roma.

Dramma Julio Sergio: il figlio di 15 anni dell'ex portiere della Roma è in coma indotto - Il brasiliano ha condiviso su Instagram la notizia terribile che riguarda la sua famiglia: Enzo lotta contro un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020 ... Secondo gazzetta.it

Julio Sergio, il figlio Enzo è in coma: "Situazione irreversibile" - In coma indotto Enzo, il figlio dell'ex portiere della Roma Julio Sergio. Si legge su msn.com