Il dramma di Francesco | trovato morto in un canale dopo 5 giorni di ricerche

Era uscito di casa lunedì mattina in sella alla sua bici, per un giro tra le strade di Pontevico, con una tappa al bar come faceva spesso. Poi, il silenzio. Di Francesco Azzini, 54 anni, non si sono più avute notizie: il cellulare ha smesso di dare segnali e ha iniziato a squillare a vuoto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

