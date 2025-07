Il dottor Roberto Burioni si infuria sui social con chi parla di effetti collaterali dei vaccini Covid | per lui non esistono?

Parole infuocate che meritano di essere commentate E adesso il dottor Roberto Burioni, esponente del coro virtuoso dei virologi superstar del tempo dell'emergenza, insulta i danneggiati da vaccino Covid: "Reazioni avverse non esistono, somari e malati mentali". Ne dà notizia "Il giornale d'It. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il dottor Roberto Burioni si infuria sui social con chi parla di effetti collaterali dei vaccini Covid: per lui non esistono?

