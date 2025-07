Il display di Samsung Galaxy Z Fold7 non ha un difetto nell’apertura

A quanto pare c'è un motivo per il quale il display interno di Samsung Galaxy Z Fold7 potrebbe non appiattirsi del tutto all'apertura

Samsung Galaxy S25 Edge, display più resistente con Gorilla Glass - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S, presentato da Samsung nei giorni scorsi – oltre che per un peso di appena 163 grammi – è caratterizzato anche da un telaio in titanio che offre una protezione duratura per l’uso quotidiano, e per il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza, utilizzato per il display frontale che offre una protezione avanzata e un design straordinariamente sottile.

Samsung Display svela Sensor OLED e microdisplay ad alte prestazioni al Displayweek 2025 - Durante l’edizione 2025 del Displayweek, Samsung Display ha presentato una serie di display e tecnologie innovative, capaci di ridefinire i confini della visualizzazione.

Samsung Galaxy S25 Edge, display ultrasottile e resistente grazie al Gorilla Glass Ceramic 2 - (Adnkronos) – Samsung ha recentemente presentato il nuovo Galaxy S25 Edge, che si distingue non soltanto per il suo design ultrasottile, per soli 163 grammi, ma anche per una protezione elevata del dispositivo garantita per l'uso quotidiano da una scocca in titanio e l'adozione del nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2 per il display frontale.

iPhone Fold non vi sorprenderà per le dimensioni del display, Samsung Galaxy Z Fold7 resta ancora in testa - Nonostante manchi ancora tantissimo al suo probabile debutto, è da ormai più di un anno che si parla di iPhone Fold, il primo e inedito modello di smartphone pieghevole secondo Apple. Lo riporta msn.com

Samsung Galaxy Z Fold 7 non ha la fotocamera sotto il display e il motivo non è quello che pensi - Il nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 7 senza fotocamera sotto il display: cosa si cela dietro questa mancanza? Da gizchina.it