Giovane. Brillante. Super motivato. SarĂ anche per queste spiccate caratteristiche che Lorenzo Cei, in Cna dal 2017 e con un passato da dirigente del Pd di cui è stato segretario a Empoli dal 2017 al 2023, è stato nominato direttore generale di Firenze Metropolitana della Confederazione nazionale dell’artigianato. Un’opportunitĂ non comune a soli 32 anni. Allora questa nomina? "E’ una bella responsabilitĂ . Sono orgoglioso, ma sento anche l’importanza e la bellezza di questo ruolo. Siamo arrivati prima del referendum monarchia-repubblica e siamo qui per sostenere la terza Italia, quella che non si può iscrivere ai grandi poli industriali nĂ© ai lavoratori dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il direttore generale Cei: "La forza della Cna?. Siamo la spina dorsale di questo Paese"