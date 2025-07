Il debutto del Ravenna Motti subito a segno

RAVENNA primo tempo: Anacoura, Scaringi, Rrapaj, Rossetti, Solini, Esposito, Da Pozzo, Tenkorang, Zagre, Ilari, Motti. All. Marchionni. RAVENNA secondo tempo: Stagni, Mereghetti, Donati, Drapelli, Agnelli, D'Orsi, Calandrini, Mandorlini, Sermenghi, Rizzo, Raimondo. A disp. Venturini, Zakaria. All. Marchionni. SASSUOLO Primavera: Nyarko, G. Benvenuti, T. Benvenuti, Sibilano, Amendola (43' st Acatullo), Vezzosi, Weiss, Seminari (35' st Vezzosi), Chiricallo (25' st Kulla), Negri (35' st Sandro), Daldum (35' st Barry). A disp. Viganò, Bolondi, Campani, Appiah, Tampieri, Brugnoli, Guri, Lungu.

Calcio, il Ravenna ingaggia il capocannoniere Matteo Motti - Definito l’arrivo del capocannoniere dell’ultimo campionato: il Ravenna Football Club 1913 ha raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Matteo Motti, il cui contratto sarà depositato nei termini previsti dalle normative federali.

Ecco il bomber Ravenna, preso Matteo Motti - In attesa dell’ufficializzazione del ripescaggio in C, Matteo Motti è il primo acquisto del Ravenna. Il club giallorosso si è assicurato il 27enne bomber fiorentino, capocannoniere del girone D con 19 reti e 6 assist.

