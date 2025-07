il creatore di derry promette un prequel di stephen king altrettanto spaventoso dei film

anticipazioni su “it: welcome to derry”: il nuovo horror in uscita nel 2025. Il mondo dell’orrore si prepara a una nuova avventura con la serie televisiva “It: Welcome to Derry”, prevista per il debutto nell’ottobre del 2025. Questa produzione rappresenta un prequel della saga cinematografica, ambientata negli anni ’60, e approfondisce le origini di Pennywise e le sue vittime. L’opera promette di mantenere lo stesso livello di suspense e paura delle pellicole precedenti, grazie anche alla volontà dei creatori di spingersi oltre i limiti tradizionali del genere. caratteristiche principali della serie tv “It: Welcome to Derry”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

