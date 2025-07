Il cooperante Alberto Trentini in carcere da 253 giorni | Tajani nomina un inviato speciale per i detenuti italiani in Venezuela

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, d'intesa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha nominato il direttore generale per gli Italiani nel mondo, Luigi Vignali, inviato speciale della Farnesina per i detenuti italiani in Venezuela. Lo rende noto la Farnesina. Da 253 giorni è detenuto in una prigione venezuelana il cooperante Alberto Trentini.

Gli amici di Alberto Trentini tornano a manifestare a Venezia per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla vicenda del cooperante italiano detenuto da otto mesi in Venezuela Vai su X

La madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da otto mesi, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni Vai su Facebook

