il concerto dei pulp fenomeno britpop

Non solo Oasis, non solo Blur. Nell'estate del tour sold out dei fratelli Gallagher, e dopo il biennio della reunion della band di Damon Albarn, un'altra stella del firmamento britpop torna a brillare. E promette di continuare a farlo, infiammando i palchi - e richiamando folle di fan adoranti - dall'Europa al Sudamerica, dagli Usa al Giappone. Stiamo parlando dei Pulp e del loro "main man", Jarvis Cocker. La band venerdì scorso ha fatto ballare Sheffield, città che le ha dato i natali, richiamando 40mila persone per l'homecoming al Tramlines Festival. Una folla incredibile che ha atteso per ore, sotto un sole insolitamente caldo, di poter dare il bentornato a Jarvis e ai suoi.

