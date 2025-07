Il comune lancia l' allarme | In paese stanno aumentando gli attacchi dei lupi

“Si comunica che da qualche settimana ormai in Bassa Valsugana e in particolare sul territorio del nostro comune, si sono intensificati gli attacchi da lupo verso bestiame quali ovini, caprini e asini custoditi ai margini dei Masi, e di zone comunque antropizzate. Gli ultimi attacchi sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: attacchi - comune - lancia - allarme

Comune di Baronissi: Anna Petta: “Io vittima di continui attacchi sessisti da parte del Consigliere Picarone” - La Sindaca Anna Petta: “Non permetterò mai che il mio ruolo venga svilito da offese sessiste”. “ Sono costretta, con rammarico ma con determinazione, a prendere una posizione pubblica di fronte a una serie di gravi e sistematici attacchi personali, sessisti e delegittimanti che da tempo subisco da parte del consigliere comunale Marco Picarone.

«Dal Comune di Arezzo, in un curioso sodalizio bipartisan, continuano ad arrivare gli attacchi al comitato Emergenza Lupo – Arezzo» - Arezzo, 22 giugno 2025 – Il Consigliere Comunale Menchetti ha perso un’altra buona occasione. Dal Comune di Arezzo, in un curioso sodalizio bipartisan, continuano ad arrivare gli attacchi al comitato Emergenza Lupo – Arezzo, che dal 2023 non ha fatto altro che informare ed organizzare eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della sovrappopolazione dei lupi nei territori antropizzati.

Il Segretario generale della Nato lancia l'allarme in una intervista al NYT. Ma è davvero uno scenario plausibile? Vai su Facebook

?? Il comune lancia l'allarme: In paese stanno aumentando gli attacchi dei lupi; Microsoft lancia l'allarme: attacchi attivi contro i server SharePoint di aziende e governi; Castel di Tora, il sindaco D’Alessandro lancia l’allarme: “La nuova SNAI rischia di essere un attacco ai piccoli comuni”.

Qui i cinghiali ormai girano in centro storico: Follonica, il Comune ... - Cronaca Qui i cinghiali ormai girano in centro storico: Follonica, il Comune lancia l’allarme. Si legge su lanazione.it

Onu lancia allarme, in aumento gli attacchi dei coloni contro i ... - Onu lancia allarme, in aumento gli attacchi dei coloni contro i villaggi palestinesi L'ultimo a Kufr Malik in Cisgiordania: hanno dato fuoco alle case e ucciso tre persone. Secondo rainews.it