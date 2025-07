Il Como vince in scioltezza la Como Cup | 3-0 all’Ajax in finale a segno le stelle vecchie e nuove di Fabregas

2025-07-27 21:15:00 Arrivano conferme: Federico Targetti 27 lug 2025, 23:15 Ultimi aggiornamenti: 27 lug 2025, 23:24 I lariani, rinvigoriti da un mercato stellare, stanno impressionando nelle prime uscite Nico Paz, Martin Baturina e Jesus Rodriguez: nel 3-0 del Como all’Ajax nella finale della Como Cup, che vedeva tra i partecipanti oltre alle due squadre menzionate anche Al Ahli e Celtic di Glasgow, c’è tutto il programma dell’ambiziosa macchina di Fabregas, protagonista di una salvezza con sprint nelle ultime 10 partite della scorsa stagione e quest’anno accreditata da molti per la lotta per le posizioni europee. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Como, una notte da sogno: travolge l’Ajax, vince la Coppa e i droni illuminano cielo e lago con i simboli del club - In un match di lusso, il Como ha largamente sconfitto in finale l’Ajax e si è aggiudicato allo stadio Sinigaglia il trofeo della prima edizione della Como Cup. Da comozero.it