IL Colpo Raparo alla Sangiustese | Preso un pezzo importante

Marco Raparo è un giocatore della Sangiustese. Per il centrocampista classe 1991 si tratta di un ritorno alle origini perchĂ© ha indossato questa maglia nella formazione Berretti fino all’esordio nel campionato di C2. "La società – commenta l’allenatore Luigi Giandomenico – ha preso un elemento esperto, carismatico, insomma quello che ci serviva". Il tecnico parla di esperienza e infatti Raparo ha giocato in C con Fano, Bellaria, Santarcangelo, in D con Giulianova, Sambenedettese dove ha vinto il campionato, e Vis Pesaro. E nelle ultime sette stagioni è stato protagonista a Recanati, cinque campionati in D e due in C, lasciando un ottimo ricordo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

