Il colpo di tacco di Antonio Di Norcia porta per la prima volta lo Skarhamns sul trono del torneo delle compagnie di San Quirino. La finale dell’edizione numero 33 del popolare torneo correggese, davanti ad un pubblico ben oltre le mille unità, vede gli "svedesi" (ogni squadra, che può schierare solo giocatori residenti in paese salvo un esterno, si iscrive col nome di un club straniero) regolare 3-2 i campioni in carica del Wolverhampton, al termine di un match dalle mille emozioni deciso proprio qualche istante prima del fischio finale. È proprio Di Norcia, che nella fase eliminatoria ha raggiunto le 100 reti nella manifestazione,ad aprire le marcature dopo una veloce ripartenza, mentre è un gioiello il raddoppio di Alessandro Aieta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il colpo di tacco di Di Norcia porta lo Skarhamns al trionfo