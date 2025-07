Il Cittadella di Iori prende forma Nel test in famiglia decide Tessiore davanti a 400 tifosi

Entusiasmo e orgoglio. Con questo mantra il Cittadella riabbraccia da vicino il suo popolo, in pi√Ļ di 400 per guardare da vicino Iori e i suoi ragazzi.¬†Tra selfie, applausi e prime impressioni, il nuovo Citta √® di nuovo tra la sua gente, a distanza di nove giorni dalla presentazione di Piazza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Casertana, nodo allenatore: Iori non è diretto verso Cittadella - Tempo di lettura: 2 minuti La voce non è una notizia ed una notizia, adesso, non c’è. Il pallone non rotola, anche perché non si conosce ancora il campo su cui dovrebbe.

Iori rescinde con la Casertana, Cittadella ad un passo: ufficialità prima del week end? - Fumata bianca vicina? Questa volta si può dire si. Dopo la cautela di 34 giorni fa, in casa Cittadella stavolta è davvero tutto pronto.

Ufficiale: Manuel Iori è il nuovo allenatore del Cittadella - Certe storie non finiscono. Fanno solo un giro immenso e poi ritornano. Come certi amori, senza abusare troppo di Antonello Venditti.

