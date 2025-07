Che l’intelligenza artificiale sia una creatura energivora è storia nota. Da un rapporto dello scorso aprile pubblicato dall’IEA – International Energy Agency – era emerso che da qui al 2030 solo la domanda proveniente dai data center raddoppierĂ arrivando a circa 945 terawattora, superando il consumo odierno di un paese come il Giappone. Negli Stati Uniti rappresenterĂ quasi la metĂ della crescita domanda complessiva di elettricitĂ , trainata dall’IA. In generale, nelle economie avanzate, l’aumento sarĂ del 20% entro la fine del decennio. Insomma, l’intelligenza artificiale sotto certi aspetti è poco in linea con la trasformazione green. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il chip del futuro può essere energeticamente sostenibile. Come tutta l’IA