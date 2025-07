Il Cerasuolo d’Abruzzo è pronto a conquistare il futuro Ecco come sono le nuove annate

Non è un rosato, non è un rosso, ma è un vino identitario, intenso e tradizionale, ponte tra costa e montagna in Abruzzo. Appunti sparsi sul Cerasuolo d'Abruzzo dalle degustazioni per la guida Vini d'Italia 2026.

Pollutri, torna "Naturalmente Rosa": la magia del Cerasuolo d’Abruzzo nella Riserva di Don Venanzio - Sabato 14 giugno 2025, nella Riserva Naturale Regionale Bosco di Don Venanzio a Pollutri, si terrà la terza edizione di “Naturalmente Rosa”, l’evento firmato Ais Abruzzo dedicato al Cerasuolo d’Abruzzo Doc.

Cerasuolo d’Abruzzo Cup 2025: tra sport ed enogastronomia - Ritorna a Pescara la veleggiata più emblematica della combinazione tra lo sport del mare e la promozione enogastronomica del territorio abruzzese.

"Naturalmente in rosa": ad Atessa l'evento dedicato al Cerasuolo d'Abruzzo - Sabato 12 luglio, in localitĂ Vallaspra, ad Atessa, arriva "Naturalmente in rosa", la rassegna dedicata al vino Cerasuolo d'Abruzzo.