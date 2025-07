AREZZO È uno degli acquisti più interessanti del mercato amaranto, Gennaro Iaccarino (nella foto) si è unito da pochi giorni ai nuovi compagni nel ritiro di Storo. Centrocampista classe 2003, è arrivato all’Arezzo in prestito dal Napoli e dopo due stagioni già di buon livello in serie C si appresta a cominciare questa nuova avventura con la maglia del Cavallino. "Arezzo rappresenta un ulteriore passo in avanti per la mia carriera e un’opportunità che voglio sfruttare al massimo sperando di riuscire a fare grandi cose a livello di squadra". Cutolo lo ha voluto fortemente, come ammette lo stesso giocatore: "C’è stato fin da subito interesse da parte del direttore e non appena si è potuto sbloccare la trattativa sono arrivato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il centrocampista in presito da Napoli si presenta: "Un passo vaanti per la mia carriera, faremo grandi cose». Iaccarino: "Un clima caldo che mi piace»