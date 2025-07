Il caso dei minori non accompagnati Buco imprevisto nel bilancio

"Noi piccoli Comuni alle prese con un problema troppo grande: provvediamo a 38 minori non accompagnati". Dopo il taglio dei fondi statali per le spese di tutela, il sindaco chiede un incontro urgente al prefetto: "Siamo stati informati pochi giorni fa, a bilancio approvato - spiega Dario Veneroni - da quest’anno Roma coprirà il 65% dei costi in meno, siamo in rosso di 780mila euro, lunedì in aula saremo costretti a certificare il disequilibrio nei conti. Non si possono cambiare le regole a partita in corso, altrimenti salta il banco". Il primo cittadino ha messo tutto nero si bianco e ha spedito la lettera a Claudio Sgaraglia chiedendogli aiuto, e a Mauro Guerra, presidente dell’Anci Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il caso dei minori non accompagnati. Buco imprevisto nel bilancio

In regione quasi 1.400 minori stranieri non accompagnati: il 10% è accolto nel Ravennate - L'assessora regionale al Welfare Isabella Conti è intervenuta in commissione Politiche per la salute e politiche sociali sul sistema di accoglienza nel territorio regionale per i minori stranieri non accompagnati.

Salerno, attracca nave ONG con 252 migranti: 98 sono minori non accompagnati - SALERNO, 26 MAGGIO 2025 – È giunta questa mattina al Molo Manfredi di Salerno la nave ONG Solidaire, battente bandiera tedesca, con a bordo 252 migranti.

A bordo ci sono le sono 71 persone soccorse lunedì in due diversi interventi. Tra loro, anche una donna incinta al nono mese e 15 minori non accompagnati.

