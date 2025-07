Il cardinale Reina apre il giubileo dei giovani | La solitudine uccide

Una solenne messa per accogliere le spoglie di Pier Giorgio Frassati, che sarĂ proclamato santo da Papa Leone XIV il 7 settembre insieme a Carlo Acutis. A presiedere la funzione, nella basilica di Santa Maria sopra Minerva, è stato il cardinale Baldo Reina, agrigentino, attuale vicario del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Lavoro, il monito del cardinale Reina: "Quando è povero rende schiavi e non dà dignità " - A Roma c’è "tanto lavoro povero, un lavoro grigio che spesso è parente di lavoro nero, un lavoro che rende schiavi più che dare dignità .

Il cardinale Reina accoglie Papa Leone XIV: "La sua diocesi già lo ama" - "La Sua Diocesi già lo ama perché sa che Dio Lo ha scelto dall'eternità per compiere l'umile e prezioso servizio di essere il "dolce Cristo in terra".

Nuovo incarico per il cardinale Reina, sarà gran cancelliere del pontificio istituto teologico - Nuovo importante incarico per il cardinale agrigentino Baldassare Reina. Papa Leone XIV, questa mattina, lo ha infatti nominato gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.

Il beato Frassati, un “modello di santità giovane” - Santa Messa del cardinale Reina nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva dove si trova il corpo di Pier Giorgio Frassati. Lo riporta interris.it

Il Cardinale Reina in visita al reparto psichiatrico di San Filippo Neri: presentato il bilancio delle attività - Questa mattina il cardinale Baldassarre Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, ha visitato il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale ... Da msn.com