Il calo delle imprese artigiane Ma il Circondario regge l’urto E la Valdelsa va in controtendenza

EMPOLESE VALDELSA Il numero delle imprese artigiane attive nel Circondario dell’Empolese Valdelsa è calato dell’1,3% rispetto ad un anno fa, attestandosi a quota 4475. Una contrazione se non altro più contenuta rispetto alla media del territorio metrocittadino, che è arrivata invece ad un "segno meno" del 2,1%. Sono i numeri relativi all’artigianato per il primo trimestre del 2025 forniti da CNA Firenze Metropolitana, che fotografano una situazione ambivalente. Da un lato c’è l’Empolese, che rispetto alla Valdelsa fiorentina mantiene un maggior numero di aziende (3465) ma fa registrare una diminuzione delle stesse del 2,1%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il calo delle imprese artigiane . Ma il Circondario regge l’urto. E la Valdelsa va in controtendenza

