il bsc grosseto batte il ronchi e vola ai quarti

Un doppio successo che vale i quarti di finale playoff quello conquistato dal Bsc Grosseto contro il Ronchi. Alla fine i maremmani hanno vinto 1-6 nella prima gara e 0-7 nella seconda. Grande protagonista del primo match è stato Scott Prins, il lanciatore olandese che per otto inning ha presidiato il monte di lancio, ottenendo ben 16 K. Grazie alla coppia Ambrosino-McIlwain, il Big Mat Bsc Grosseto ha siglato quattro punti nelle prime tre riprese, mettendosi subito a distanza di sicurezza dal roster di casa. L'esterno statunitense è senza dubbio l'altro grande protagonista della gara dato che ha battuto quattro valide su altrettanti turni (4 Rbi) e firmato un singolo da un punto spingendo a casa Sellaroli e un singolo da due punti nel penultimo inning (con Marucci e Luciani che hanno portato il risultato sul definitivo 6-1).

