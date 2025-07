Il Bosco in città di Opera ha compiuto 22 anni. Augusto Sandolo, di VivOpera, racconta la storia di questo polmone verde, che contribuì a far nascere quando ricopriva la carica di assessore. "È stato un periodo incredibile. Se penso solo alle deleghe assessorili che avevo, furono portati a compimento, oltre al Bosco, nuovi parchi come il Guareschi, il raddoppio di quello dello Zerbo e di quello di via Bozzini, le nuove piste ciclabili di via Diaz, via Guareschi e via Emilia, le prime sei aree cani di Opera", ricorda Sandolo. "Vennero anche costituiti l’Ufficio Ecologia comunale, che allora non esisteva, e l’Ufficio Tutela Animali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Bosco in città, ventidue anni di un sogno realizzato