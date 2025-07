Il Bologna vince l’antipasto di A Ma il Sassuolo sta per cambiare

Premessa doverosa: per i motivi noti, di fatto per il mercato (ne parliamo diffusamente nella pagina seguente), ieri a Bolzano, nel triangolare contro Bologna e Sudtrol, si è visto il Sassuolo che è e che non sarà . Con Laurienté destinato a non restare e Pinamonti pure (di fatto, per sua stessa ammissione, punta più in alto) e con una difesa in cui si è visto solo in panchina Walukiewicz, la sconfitta per 2-1 incassata dal Sassuolo ieri a Bolzano contro il Bologna, nella partita centrale del triangolare tra neroverdi, rossoblù e Sudtirol, lascia il tempo che trova: non c’è da fasciarsi la testa, nemmeno da preoccuparsi, al di là delle amnesie che si sono viste sia nel Sassuolo che nel Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Bologna vince l’antipasto di A. Ma il Sassuolo sta per cambiare

