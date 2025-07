Il bike concert di Jovanotti a Fusine è pura magia | conquistati 5000 ciclisti

Un evento irripetibile, visionario, nato per celebrare la musica, la libertà e la leggerezza del muoversi. È con questo spirito che Lorenzo Jovanotti ha dato vita al JovaBikeParty, il suo unico appuntamento live dell’estate, andato sold out in appena 34 minuti.Partito da Cortona in sella alla sua. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: jovanotti - bike - concert - fusine

Jovanotti torna in sella e lancia il “bike concert” - «Sto raggiungendo le montagne del Friuli in bicicletta partito da Cortona. Il 26 luglio sabato pomeriggio.

Sul palco dei Laghi di Fusine (Tarvisio-UD) al No Borders Musica Festival, prossimi appuntamenti il bike concert di Jovanotti e Lucio Corsi. - L aghi di Fusine (Tarvisio-UD), 21 lug. (askanews) – Grande successo per il primo weekend di concerti della trentesima edizione di No Borders Music Festival.

Jovanotti in bici (dopo l’incidente) da Cortona al Friuli: 770 km verso il ‘bike concert’ - (Adnkronos) – Jovanotti è tornato in sella alla sua amata bicicletta a due anni di distanza dall'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, in Repubblica Domenicana.

Il Jova Bike Party, così lo ha ribattezzato proprio lui: un concerto dove si poteva arrivare solo in bicicletta. Ai Laghi di Fusine, Lorenzo Jovanotti... Vai su Facebook

Jovanotti rivoluziona la musica dal vivo con il Bike Concert al No Borders Music Festival! Sabato 26 luglio 2025, un evento imperdibile ai Laghi di Fusine. Un'esperienza innovativa e unica nel panorama musicale italiano. #Jovanotti #BikeConcert #NoBorders Vai su X

Jovanotti, stasera il bike concert per il No Borders Music Festival; Jovanotti, cinque tappe e 770 chilometri per il suo «bike concert» in montagna; Il bike concert di Jovanotti a Fusine è pura magia: conquistati 5000 ciclisti.

Jovanotti, cinque tappe e 770 chilometri: il primo “bike concert” della storia è sold out - Venezia Giulia per No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine: "Tifo sempre per la pace e la tregua" ... Da msn.com

Jovanotti, cinque tappe e 770 chilometri per il suo «bike concert» in montagna - Venezia Giulia per No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine. msn.com scrive