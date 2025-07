Il bel gesto dell' ottico | donato uno strumento per misurare i difetti di rifrazione dell' occhio

Gesto di solidarietà  da Forlini Optical, che ha donato un autorefrattometro portatile all’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale di Ravenna. L’autorefrattometro, basato sul principio della retinoscopia computerizzata, consente di misurare in modo rapido e preciso i principali difetti di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Loreto, papà muore a 3 giorni dall?incidente. Non ce l?ha fatta il 39enne Razvan Nicolae Stangaciu. L?ultimo gesto: ha donato gli organi - LORETO - Non ce l?ha fatta Razvan Nicolae Stangaciu, il 39enne vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso in via Marconi, all?incrocio con via Ungheria, in pieno centro a.

Il prezioso gesto dell'associazione, donato un innovativo dermo pigmentatore alla Chirurgia senologica - La ricostruzione del seno è una tappa fondamentale nel percorso di recupero del pieno benessere psicofisico delle donne che hanno dovuto subire una mastectomia.

Il bel gesto a favore delle future generazioni di studenti: donato un motore da utilizzare nei laboratori scolastici - Un motore completo donato alla scuola per formare i tecnici di domani. È questo il gesto concreto e significativo realizzato da un gruppo di persone unite dalla passione per la meccanica e dalla volontà di investire sul futuro delle nuove generazioni.

