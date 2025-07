Il Bbc Grosseto rivolta Gara1 con il Farma Crocetta, vincendo con un’incredibile rimonta 6-5, dopo essere stato a un’eliminazione dalla sconfitta. Dopo due riprese di studio, nel 3° inning la formazione emiliana apre il tabellino grazie a un singolo di Gerali e a seguire il doppio di Poma, terzo out nel tentativo di raggiungere la terza base sul partente dei Maremmani Gomez. Il Bbc sfrutta due errori dei padroni di casa per pareggiare i conti nella parte alta del 6°, ma al cambio campo la risposta del Crocetta è ancora piĂą pesante. I padroni di casa riempiono le basi senza batter valido, anche per la strategia avversaria (due basi intenzionali nello sviluppo del gioco), poi i singoli di Segreto e, dopo il cambio sul monte di lancio, di Piazza, fissano il 5-2 su Laurencio Marcial. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Bbc si salva alla fine. Rischiata la figuraccia contro il Crocetta