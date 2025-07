Il Barberino cala il poker Reggello completa l’opera

Sono ancora tante le trattative. SERIE D. Nel Terranuova Traiana è imminente l’annuncio dell’arrivo di Santiago Benucci dal Pontedera, mentre il Sansepolcro ha presentato la nuova coppia d’attacco: Lorenzo Belli (’93) e Domenico Vitiello (’96) entrambi provenienti dal Poggibonsi. L’ex difensore dello Scandicci, Salvatore Santeramo che nel 2014 aveva giocato per la Lucchese, ha trovato l’accordo per tornare a giocare al Porta Elisa con la nuova Lucchese allenata dall’esperto tecnico Sergio Pirozzi, noto anche per essere stato sindaco di Amatrice. Anche Mattia Caggianese (’96) ex attaccante dello Scandicci, Zenith e Tuttocuoio si trasferirĂ a Lucca assieme a diversi giocatori di squadre laziali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

