Ieri in Campania | il dramma di due bimbi venuti a mancare troppo presto

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 26 luglio 2025. Avellino – È durata poche ore la fuga di Yassine Mohamed Sassi, il detenuto di 19 anni evaso oggi intorno alle 13:00 dal carcere "Antimo Graziano" di Bellizzi Irpino. Il giovane è stato catturato nel pomeriggio in Piazza Libertà, nel cuore di Avellino, durante un'operazione rapida e coordinata delle forze dell'ordine. ( LEGGI QUI ) Benevento –Un post sentito, una serie di domande alle quali è difficile dare risposta, specie se riguardano una morte prematura, un bimbo che aveva ancora tutta la vita da vivere e sogni da realizzare.

