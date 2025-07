Idonei concorso DSGA | Aumentare il contingente autorizzato per le assunzioni e scorrere integralmente la graduatoria

In data 26 luglio 2025, il Comitato Spontaneo Idonei Concorso DSGA ha diffuso una nota ufficiale con la quale esprime preoccupazione e insoddisfazione per la gestione delle immissioni in ruolo relative al concorso bandito con D.D. 3122 del 12 dicembre 2024. A fronte di una selezione pubblica ritenuta rigorosa e trasparente, il Comitato denuncia l’assenza di corrispondenza tra il numero di idonei e le assunzioni effettivamente autorizzate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

