Le forze armate israeliane sono salite a bordo della nave di attivisti che tentava di raggiungere Gaza con aiuti umanitari nella notte di sabato, la Handala della Freedom Flotilla. Un video in diretta ha mostrato i militari mentre salivano sulla Handala intorno alla mezzanotte ora locale (21:40 GMT). Sul suo account X, il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato che la marina ha fermato l’imbarcazione, “impedendole di entrare illegalmente nella zona marittima al largo della costa di Gaza.” Secondo la nota, i passeggeri sono in salvo e la nave è in rotta verso le coste israeliane. “I tentativi non autorizzati di violare il blocco sono pericolosi, illegali e compromettono gli sforzi umanitari in corso”, ha dichiarato il ministero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Idf sale a bordo della Freedom Flotilla: le immagini