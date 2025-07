Idf ' pausa umanitaria in parti di Gaza fino a nuovo avviso'

L'esercito israeliano ha annunciato una " pausa tattica " delle sue operazioni in alcune parti della Striscia di Gaza per permettere un maggiore afflusso di aiuti umanitari nel territorio. La tregua, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, sarĂ in vigore "ogni giorno" dalle 10:00 alle 20:00 ora locale (le 9:00-19:00 in Italia) "fino a nuovo avviso" e "avrĂ inizio nelle aree in cui l'Idf non è operativo: Al-Mawasi, Deir al-Balah e Gaza City". L'Idf ha inoltre annunciato che istituirĂ "percorsi sicuri" per garantire il passaggio dei convogli umanitari. "Dalle 06:00 alle 23:00 (le 5:00-22:00 in Italia) saranno istituiti percorsi sicuri designati per consentire il passaggio sicuro dei convogli dell'Onu e delle organizzazioni umanitarie che consegnano e distribuiscono cibo e medicine alla popolazione in tutta la Striscia di Gaza", prosegue la nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, 'pausa umanitaria in parti di Gaza fino a nuovo avviso'

