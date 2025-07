Idf | lanciati aiuti alimentari a Gaza

2.34 L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato aiuti umanitari con un'operazione aerea nella Striscia di Gaza. "In linea con le direttive dell'esecutivo, l'IDF ha recentemente effettuato un lancio aereo di aiuti umanitari, nell'ambito degli sforzi in corso per consentire e facilitare l'ingresso di aiuti nella Striscia" si legge in un post pubblicato su Telegram dalle forze armate israeliane. Secondo l'IDF il lancio ha incluso sette pacchi contenenti farina,zucchero e cibo in scatola. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

