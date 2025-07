Ibiza l' estate maledetta | droga violenza e morti a raffica

Va tutto storto e si parla solo dei morti. GiĂ , molti muoiono. Che per Ibizia sarebbe stata un’estate particolare lo si è capito sin dal principio, da quando – metĂ giugno – iniziarono a rimbalzare prima sui social, poi in tv e sui giornali, le foto di enormi serpentoni che strisciavano ovunque: case, giardini, parchi. E anche in mare, nell’acqua salata. Colubro ferro di cavallo, il nome del rettile infestante. Roba da disaster-movie: inglesi che si schiantano in gommone contro un bestione lungo due metri, il comune dell’isola che distribuisce trappole, l’immancabile «è colpa del caldo» e profezie su estati sempre peggiori, dopo i serpenti Godzilla, presunto e futuribile effetto collaterale del global-warming. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ibiza, l'estate maledetta: droga, violenza e morti a raffica

