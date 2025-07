Iannone | Schlein nel Salernitano ma dirigenti Pd al mare

Tempo di lettura: < 1 minuto “La venuta della Schlein in provincia di Salerno si è caratterizzata per l’assenza totale del PD di Salerno. Hanno disertato tutti: Governatore, Parlamentare, Consiglieri Regionali, Sindaci e dirigenti di partito di cui, sui social, campeggiavano foto al mare. Si vede che non sono adusi neanche a passare a salutare il loro Segretario Nazionale. Soprattutto mancavano i cittadini: a Contursi Terme in una sala microscopica c’erano piu’ giornalisti che persone. Si vede che il tema era importante, ma sullo stesso non e’ stato ritenuto credibile il Segretario Nazionale. Non si capisce di quale buon lavoro fatto in questi anni parli la Schlein. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

