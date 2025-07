I vertici delle Fere vedono Massimo Ferrero. L’ex presidente Samp incontra i direttori.

L’improvvisa situazione di stand by relativa al passaggio di proprietà desta interrogativi e una certa preoccupazione tra i tifosi. Il sindaco Stefano Bandecchi segue in modo costante le trattative rimaste in ballo dopo l’inatteso naufragio della prima. Come da egli stesso affermato, ora sono due-tre i soggetti interessati all’acquisizione. Alcune indiscrezioni riferiscono che venerdì c’è stato un incontro all’hotel Garden di Terni tra Giuseppe Mangiarano e Carlo Mammarella (rispettivamente direttore generale e direttore sportivo della Ternana ) e Massimo Ferrero (uomo di fiducia dello stesso Bandecchi e collaboratore di Radio Cusano Campus) che sembrava essersi defilato in precedenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

