Un occhio alle proprie trattative, un altro a quelle degli altri. La Fiorentina sta seguendo con grande attenzione quel che accade tra Verona e Roma nell’affare che porterà Daniele Ghilardi in giallorosso. Difensore che lo scorso hanno si è messo in luce, ex viola che non ha mai esordito in prima squadra. Ma sul quale la Fiorentina vanta il 50% sulla futura rivendita. Il che vuol dire che al club di Commisso spetterà la metà di quanto la Roma pagherà il cartellino. Trattativa che dovrebbe concludersi intorno ai 10 milioni + 1 di bonus. Conti facili da fare, 5 milioni e spiccioli finiranno nelle casse viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I vantaggi dagli affari degli altri. E dopo Fruk tocca a Ghilardi. Un altro tesoretto inaspettato