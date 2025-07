I Simpson non hanno predetto la morte di Ozzy Osbourne

Circolano diversi fotogrammi tratti da video su TikTok in cui si sostiene che I Simpson avrebbero predetto la data della morte di Ozzy Osbourne. In realtà , nessun episodio della celebre serie animata americana ha mai fatto riferimento a tale evento, così come già avvenuto in passato con numerose altre presunte “predizioni”. Si tratta, ancora una volta, di una bufala generata tramite l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Il video contiene evidenti errori generativi, come la presenza di due Homer Simpson sullo sfondo durante il presunto funerale di Ozzy.. Nessun episodio del 1998 riporta alcuna predizione sulla morte di Osbourne. 🔗 Leggi su Open.online