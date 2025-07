I settori industriali italiani coinvolti Unimpresa | Effetti sull' economia italiana limitati

Un eventuale introduzione di dazi al 15% da parte degli Stati Uniti non inciderà marcatamente sull'economia italiana e il suo made in Italy. In questi giorni di preoccupazione dopo le parole del presidente Usa Donald Trump, arriva il commento di Unimpresa, che al contrario mantiene la calma. Gli effetti sull'economia italiana, afferma, saranno limitati. In un comunicato pubblicato sulla propria pagina web ufficiale, Unimpresa spiega che l'introduzione dei dazi potrebbe generare un impatto economico di circa 10 miliardi di euro - questo il risultato del centro studi, che ha fatto una stima tenendo conto dei dati dell'export italiano verso gli Usa nel 2024 (circa 66 miliardi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I settori industriali italiani coinvolti. Unimpresa: "Effetti sull'economia italiana limitati"

