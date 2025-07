I rapporti sono ottimi: il Napoli compra dal PSG È la ciliegina sulla torta per Conte"> Il Napoli continua a portare avanti un mercato prodigioso: ora è pronto a comprare dal PSG per mettere la ciliegina sulla torta. La stagione 20252026 del Napoli è iniziata ufficialmente lo scorso 17 luglio, con il ritiro estivo a Dimaro. Sotto la guida di Antonio Conte, la squadra resterà lì fino al 27 luglio, poi si trasferirà a Castel di Sangro. L’obiettivo è arrivare al meglio all’inizio del campionato, attraverso una preparazione intensa e mirata. Intanto la società non sta con le mani in mano: si lavora sodo anche sul mercato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

