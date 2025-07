I ragni portano rancore | morsa da un ragno violino dopo aver provato a ucciderlo 26enne mostra il buco dell’orrore che le ha lasciato sull’orecchio

Una battuta di caccia domestica finita male, una “ vendetta ” inaspettata e una diagnosi arrivata grazie all’ Intelligenza Artificiale. È la bizzarra e dolorosa avventura di Kayla Henderson, una content creator e mamma di due bambini di 26 anni, che ha condiviso su TikTok la sua terribile esperienza con un ragno violino, un aracnide velenoso comune nel suo stato, la Georgia. Tutto è iniziato quando Kayla ha notato il ragno in una stanza di casa. Preoccupata per i suoi due figli piccoli, ha deciso di agire per eliminarlo: “ Ho provato a bruciarlo, ma è caduto “, ha raccontato a Newsweek. “ Ho cercato il corpo, ma allo stesso tempo mi sono spaventata “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I ragni portano rancore”: morsa da un ragno violino dopo aver provato a ucciderlo, 26enne mostra il “buco dell’orrore” che le ha lasciato sull’orecchio

