Il 9 luglio, quasi tre settimane fa, sono scaduti i poteri straordinari che, lo scorso anno, il parlamento aveva concesso al presidente dell’ Argentina Javier Milei per tentare di arginare l’emergenza economica. Di fatto, questi poteri gli consentivano di governare per decreto, senza dover rendere conto al parlamento. Un enorme vantaggio per lui, considerando che il suo partito, La Libertad Avanza, è in forte minoranza tra i deputati. Da allora, l’opposizione ha approvato una serie di leggi contro Milei, innescando così una crisi politica che il presidente sta contrastando nel suo stile, ovvero scontrandosi apertamente con tutti, senza mandarle a dire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I poteri straordinari di Javier Milei sono scaduti (e lui non ne è felice)