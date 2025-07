I No Tav bloccano l'autostrada bombe carta nei cantieri | Difendiamo natura e salute Meloni | Atti indegni

Nel pomeriggio di ieri alcune centinaia di manifestanti No Tav hanno organizzato azioni disturbo ai cantieri della grande opera in concomitanza con il festiva Alta Felicità : "È una difesa generosa e collettiva della montagna, della sua natura e della salute di chi qui abita ogni giorno". Ma Meloni attacca: "Atti indegni di una nazione civile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: natura - cantieri - salute - meloni

Bosconero in festa per l'artigianato: cantieri tematici, arte, natura e un tuffo nel passato agricolo - Da piccola vetrina per le eccellenze locali a evento di richiamo regionale: la "Mostra dell'Artigianato" di Bosconero si appresta a festeggiare la sua diciottesima edizione domenica 18 maggio, confermandosi un appuntamento di spicco nel panorama piemontese.

Il Governo Meloni è oggi il più stabile d’Europa, un modello nel contrasto all’immigrazione clandestina e nella gestione del PNRR, alla guida di una Nazione tornata centrale nello scacchiere geopolitico mondiale. Vai su Facebook

I No Tav bloccano l'autostrada, bombe carta nei cantieri: Difendiamo natura e salute. Meloni: Atti indegni; I No Tav bloccano l'autostrada, bombe carta nei cantieri: Difendiamo natura e salute. Meloni: Atti indegni.

Inail: Meloni, garantire salute e sicurezza sul lavoro e' priorita' del ... - obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei cantieri edili. Si legge su ilsole24ore.com

Meloni: garantire salute e sicurezza sul lavoro priorità del governo - "Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell'azione di questo Governo. Segnala quotidiano.net