I ’miracoli’ della chirurgia robotica Raro tumore al rene salvato da un intervento all’avanguardia

La chirurgia robotica d'eccellenza è di casa al Santa Maria della Misericordia, dove l'équipe della Clinica Urologica diretta dal professor Ettore Mearini ha portato a termine con successo un complesso intervento di asportazione di un tumore renale con trombosi neoplastica della vena cava inferiore, interamente eseguito con tecnica robotica mini-invasiva. Operazione che fa dell'Ospedale perugino uno dei centri europei più all'avanguardia, in questo settore. "La sfida posta da questo tipo di tumori – spiega il professor Mearini - risiede nella loro complessità anatomica e nella delicatezza del distacco del trombo dalla vena cava, sede di intenso flusso sanguigno.

